Нормандська зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель: з'явилися перші фото

У мережі з'явилися перші фото нормандської зустрічі за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Фото публікують прес-служби президентів.

Зазначимо, саміт "нормандської четвірки" почався о 18:20 за київським часом. На даний момент він триває в закритому форматі.

Фото: нормандська зустріч

Нагадаємо, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський потиснули один одному руки перед нормандською зустріччю. Відзначимо, це перший особистий контакт лідерів України і Росії, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

Раніше повідомлялося, що до делегації України на саміті в Парижі увійшли глава МЗС Вадим Пристайко, глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, а також помічники президента і співробітники його Офісу.

У той же час до делегації Путіна увійшли міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, а також помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

