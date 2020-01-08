З'явилися фото з місця катастрофи українського літака в Ірані

Опубліковані перші фотографії з місця аварії літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це у Twitter повідомив журналіст BBC в Ірані Алі Хашем.

Він також повідомив, що згідно з даними іранських служб порятунку, "дуже малоймовірно, що хто-небудь вижив".

Також з'явилося перше відео вже безпосередньо з місця падіння літака. Видно уламки Boeing 737 і обгорілі залишки корпусу літака.

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Нагадаємо, як повідомив іранський Червоний Півмісяць, у результаті катастрофи українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.

Незабаром з'явилося відео моменту падіння українського літака, який розбився в Ірані неподалік від аеропорту імама Хомейні. На відео видно, як літак різко знижується, а при зіткненні з землею, на небі з'являється яскравий спалах. Літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії" слідував за маршрутом Тегеран-Київ.

Раніше, 27 грудня 2019 у Казахстані сталася авіакатастрофа, у якій загинули 12 людей, ще майже 70 постраждали. На борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.