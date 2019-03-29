З'явилися фото з місця аварії на Видубичах

Фото: аварія на залізниці на Видубичах (РБК-Україна)

На Видубичах сьогодні з рейок зійшли декілька вагонів

З'явилися фото наслідків аварії поїзда на Видубичах у Києві. Фотографії з місця інциденту публікує РБК-Україна.

Зазначимо, що на Видубичах сьогодні перекинулися кілька вантажних вагонів, також відомо про пошкодження залізничного полотна. В результаті інциденту потерпілих немає, вагони були завантажені щебенем і належать одній з промислово-будівельних груп.

Фото: аварія на залізниці на Видубичах (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше "Укрзализныця" пояснила, яким буде графік поїздів після переведення годинників. Зокрема, УЗ звертає увагу на те, що час відправлення та прибуття в куплених на 31 березня квитках вказано з урахуванням переведення годинників на літній час. У ніч на 31 березня Україна переводить годинники на одну годину вперед.

Раніше також повідомлялося, що в Італії в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів постраждали, щонайменше, 50 осіб. Аварія сталася на станції Інверіго в провінції Комо. За попередніми даними, потяги зіткнулися після того, як один з них вирушив від станції на заборонний сигнал семафора.