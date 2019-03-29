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УЗ пояснила, яким буде графік поїздів після переведення годинників

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 09:09
УЗ пояснила, яким буде графік поїздів після переведення годинників
Ілюстративне фото (twitter.comKravtsov_e)

Час відправлення та прибуття у квитках указаний з урахуванням переходу на літній час

Після переведення годинників 31 березня поїзди відправляться та прибуватимуть за новим часом, який вже указаний в квитках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Укрзалізниці". 

Зазначається, що час відправлення та прибуття в придбаних на 31 березня залізничних квитках указаний уже з урахуванням переведення годинників на літній час.

"Під час квантового стрибка у часі просимо пристебнутися. Поїзди Укрзалізниці за мить здолають цілу годину. Увага: час відправлення та прибуття в залізничних квитках указаний уже з урахуванням переведення годинників на літній час. Переводимо годинники 31 березня", - йдеться у повідомленні.

УЗ пояснила, яким буде графік поїздів після переведення годинниківРаніше повідомлялося, що перед виборами президента, в ніч на 31 березня, відбудеться переведення годинника - Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед.

РБК-Україна писало, що Європейський парламент 26 березня проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, але стане основою дискусії в країнах ЄС для вироблення спільної позиції. Сьогодні законодавство ЄС зобов'язує учасників блоку переводити час в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я раніше підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

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