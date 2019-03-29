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В Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 03:19
В Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих
Фото: на місці аварії в Італії

Один із потягів вирушив від станції на заборонний сигнал семафора

В Італії в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів 28 березня постраждали щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Leggo.

Аварія сталася на станції Інверіго в провінції Комо.

За попередніми даними, потяги зіткнулися через те, що один із них вирушив від станції на заборонний сигнал семафора, але машиніст вчасно помітив поїзд, що їхав назустріч, і різко загальмував.

У Міністерстві інфраструктури і транспорту Італії повідомили, що на одній з ділянок не спрацювала система безпеки, що дало б змогу уникнути зіткнення.

"Передбачалося, що причиною аварії став людський фактор. Однак на цій ділянці залізничної лінії, керованої FerrovieNord, не спрацювала операційна система безпеки SCMT", - йдеться в заяві.

Пасажири отримали травми легкого ступеня тяжкості.

В Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих

Фото: на місці зіткнення поїздів в Італії

На місце аварії прибули медики і пожежники, а також два рятувальні вертольоти.

Нагадаємо, 28 березня в Празі (Чехія) затримали ще двох підозрюваних у зв'язку з нападами на швидкісні потяги в Німеччині.

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