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Появились фото с места аварии на Выдубичах

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 13:29
Появились фото с места аварии на Выдубичах
Фото: авария на железной дороге на Выдубичах (РБК-Украина)

На Выдубичах сегодня с рельсов сошли несколько вагонов

Появились фото последствий аварии поезда на Выдубичах в Киеве. Фотографии с места инцидента публикует РБК-Украина.

Отметим, на Выдубичах сегодня опрокинулись несколько грузовых вагонов, также известно о повреждении железнодорожного полотна. В результате инцидента пострадавших нет, вагоны были загружены щебнем и принадлежат одной из промышленно-строительных групп.

 

Фото: авария на железной дороге на Выдубичах (РБК-Украина)

Напомним, ранее "Укрзализныця" объяснила, каким будет график поездов после перевода часов. В частности, УЗ обращает внимание на то, что время отправления и прибытия в купленных на 31 марта билетах указано с учетом перевода часов на летнее время. В ночь на 31 марта Украина переводит часы на один час вперед.

Ранее также сообщалось, что в Италии в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали, по меньшей мере, 50 человек. Авария произошла на станции Инвериго в провинции Комо. По предварительным данным, поезда столкнулись после того, как один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора.

 

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