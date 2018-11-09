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З’явились додаткові факти інформаційних атак на посольство України в США, - Чалий

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 00:04
Фото: Валерій Чалий (РБК-Україна)
Фото: Валерій Чалий (РБК-Україна)

Валерій Чалий повідомив про застосування елементів інформаційної війни

Посол України в США Валерій Чалий заявив про нові спроби зірвати роботу посольства шляхом інформаційних атак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чалого.

Він зазначив, що за останній тиждень з’явились додаткові факти атак на посольство України в США.

"Мушу повідомити друзям про продовження системного застосування елементів інформаційної війни проти України на теренах Сполучених Штатів. Маємо за останній тиждень додаткові факти атак на Посольство України в США", - написав він.

Чалий вказав на шахрайські дії у різних штатах США. Зокрема на спроби вийти на губернаторів для організації провокацій

 "Активність перемістилася навіть на рівень великих і маленьких міст. Зловмисники користуються притаманною американцям довірливістю",- повідомив він.

За словами посла, остання зі спроб була провалена.

"Провалена спроба вийти на мера Сан-Франциско (професійно викрита) та розмова з мером Севастополя (Каліфорнія) фейкового посла України, яка, на жаль, таки відбулася", - написав Чалий.

 

Мушу повідомити друзям про продовження системного застосування елементів інформаційної війни проти України на теренах...

Опубліковано Валерієм Чалим (Valeriy Chaly) Четвер, 8 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зовнішня розвідка Росії надсилає фейкові повідомлення від імені посольства України у США.

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Новини України Валерий ЧалыйСполучені Штати Америкипосольство
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