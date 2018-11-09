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Появились дополнительные факты информационных атак на посольство Украины в США, - Чалый

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 00:04
Фото: Валерий Чалый (РБК-Украина)
Фото: Валерий Чалый (РБК-Украина)

Валерий Чалый сообщил о применения элементов информационной войны

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о новых попытках сорвать работу посольства путем информационных атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чалого.

Он отметил, что за последнюю неделю появились дополнительные факты атак на посольство Украины в США.

"Должен сообщить друзьям о продлении системного применения элементов информационной войны против Украины на территории Соединенных Штатов. Имеем за последнюю неделю дополнительные факты атак на Посольство Украины в США", - написал он.

Чалый указал на мошеннические действия в разных штатах США. В частности на попытки выйти на губернаторов для организации провокаций

"Активность переместилась даже на уровень больших и маленьких городов. Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью",- сообщил он.

По словам посла, последняя из попыток была провалена.

"Провалившаяся попытка выйти на мэра Сан-Франциско (профессионально разоблачена) и разговор с мэром Севастополя (Калифорния) фейкового посла Украины, которая, к сожалению, таки состоялась", - написал Чалый.

 

Должен сообщить друзьям о продлении системного применения элементов информационной войны против Украины на территории...

Опубликовано Валерием Чалым (Valeriy Chaly) Четвер, 8 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что внешняя разведка России присылает фейковые сообщения от имени посольства Украины в США.

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