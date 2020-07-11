З'явилися деталі про спалах COVID-19 на судні "Софія"

Фото: судно "Софія" (shipspotting.com)

Судно знаходиться в порту "Южний"

Судно "Софія", про спалах коронавірусу на якому заявили сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я, перебуває зараз на рейді в порту "Южний". Надалі судно планує перейти до порту "Миколаїв".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За словами Погорельцева, судно перебуває у територіальних водах України під прапором Ліберії.

"Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні на нараді в Офісі президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про спалах коронавірусу на судні під назвою "Софія". Степанов розповів, що у більшості членів екіпажу підтвердили захворювання на COVID-19.

Як писало РБК-Україна, у квітні коронавірус виявили у більшості пасажирів круїзного лайнера Greg Mortimer.

Крім того, у квітні коронавірус виявили у Греції на лайнері з громадянами України.