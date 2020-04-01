У Греції виявили коронавірус на лайнері з українцями на борту

Фото: лайнер El Venizelos (wikipedia.org)

За різними даними, до складу екіпажу входять від 30 до 82 українців

На борту круїзного лайнера "El Venizelos" біля берегів Греції підтвердили 20 випадків коронавірусу COVID-19, серед екіпажу громадяни України. Про це повідомляє SKAI.

Наголошується, що судно знаходиться в порту Пірей з 21 березня, куди воно прибуло після поїздки між портами Іспанії та Туреччині.

Екіпаж судна складається з майже 400 осіб, серед яких, за даними грецьких ЗМІ, 82 українця. Український фонд допомоги морякам "Ассоль" повідомляє, що на лайнері знаходиться близько 30 громадян України.

"За інформацією від рідних і близьких українських моряків: на початку карантину старшим посадами видали маски, молодшим лише антисептики, на питання чому так, було дано відповідь: "Вони Вам не потрібні". Інформацією на судні люди не володіють, харчуються лише чутками і домислами", - сказано в Facebook.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що за кордоном від коронавірусу лікуються 32 українця. Також восьми громадянам України за кордоном вдалося видужати, четверо померли.

Всього в Україні підтверджено 669 випадків коронавірусу. 120 нових випадків підтвердили за минулу добу. При цьому в Міністерстві внутрішніх справ очікують, що пік епідемії COVID-19 в Україні очікується в період з 15 по 25 квітня.