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У Греції виявили коронавірус на лайнері з українцями на борту

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 14:51
У Греції виявили коронавірус на лайнері з українцями на борту
Фото: лайнер El Venizelos (wikipedia.org)

За різними даними, до складу екіпажу входять від 30 до 82 українців

На борту круїзного лайнера "El Venizelos" біля берегів Греції підтвердили 20 випадків коронавірусу COVID-19, серед екіпажу громадяни України. Про це повідомляє SKAI.

Наголошується, що судно знаходиться в порту Пірей з 21 березня, куди воно прибуло після поїздки між портами Іспанії та Туреччині.

Екіпаж судна складається з майже 400 осіб, серед яких, за даними грецьких ЗМІ, 82 українця. Український фонд допомоги морякам "Ассоль" повідомляє, що на лайнері знаходиться близько 30 громадян України.

"За інформацією від рідних і близьких українських моряків: на початку карантину старшим посадами видали маски, молодшим лише антисептики, на питання чому так, було дано відповідь: "Вони Вам не потрібні". Інформацією на судні люди не володіють, харчуються лише чутками і домислами", - сказано в Facebook.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що за кордоном від коронавірусу лікуються 32 українця. Також восьми громадянам України за кордоном вдалося видужати, четверо померли.

Всього в Україні підтверджено 669 випадків коронавірусу. 120 нових випадків підтвердили за минулу добу. При цьому в Міністерстві внутрішніх справ очікують, що пік епідемії COVID-19 в Україні очікується в період з 15 по 25 квітня.

В Одеській області на обсервації будуть перебувати 15 осіб, які повернулися з Грузії Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - МВС
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