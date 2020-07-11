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Появились детали о вспышке COVID-19 на судне "София"

Одесская область, Суббота 11 июля 2020 19:29
Появились детали о вспышке COVID-19 на судне "София"
Фото: судно "София" (shipspotting.com)
Автор: Анастасия Светлевская

Судно находится в порту "Южный"

Судно "София", о вспышке коронавируса на котором заявили сегодня в Министерстве здравоохранения, находится сейчас на рейде в порту "Южный". В дальнейшем судно планирует перейти в порт "Николаев".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По словам Погорельцева, судно находится в территориальных водах Украины под флагом Либерии.

"Поскольку судно находится в Украине, то вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины", - рассказал он.

Напомним, сегодня на совещании в Офисе президента министр здравоохранения Максим Степанов заявил о вспышке коронавируса на судне под названием "София". Степанов рассказал, что у большинства членов экипажа подтвердили заболевание на COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в апреле коронавирус обнаружили у большинства пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer.

Кроме того, в апреле коронавирус обнаружили в Греции на лайнере с гражданами Украины.

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