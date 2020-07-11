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У МОЗ заявили про спалах коронавірусу на судні "Софія"

Україна, Субота 11 липня 2020 18:05
У МОЗ заявили про спалах коронавірусу на судні "Софія"
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В міністерстві не уточнили, кому належить судно

На судні "Софія" стався спалах коронавірусу. Екіпаж перебуває на карантині.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді в Офісі президента України.

За словами Степанова, захворювання на коронавірус підтвердили у більшості членів команди судна. Наразі хворі перебувають під наглядом лікарів.

Крім того, відомство визначило маршрути для їх госпіталізації у разі виникнення потреби.

Зазначимо, у прес-релізі Офісу президента не пояснюється, кому саме належить судно "Софія", а також де воно знаходиться.

Нагадаємо, у квітні коронавірус виявили у більшості пасажирів круїзного лайнера Greg Mortimer, який прямував в Антарктиду та Південну Джорджію.

Крім того, у квітні через спалах коронавірусу на круїзному лайнері Carnival Elation біля берегів Флориди застрягли 250 громадян України.

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