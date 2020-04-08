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На лайнері Greg Mortimer виявили коронавірус у більшості пасажирів

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 12:11
На лайнері Greg Mortimer виявили коронавірус у більшості пасажирів
Іллюстративне фото (facebook com auroraex)

Цей лайнер 15 березня вирушив у рейс в Антарктиду і Південну Джорджию

У більшості пасажирів на борту круїзного лайнера Greg Mortimer виявлено коронавірус, австралійців і новозеландців евакуюватимуть в четвер. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, цей лайнер 15 березня вирушив у рейс в Антарктиду і Південну Джорджию.

"Пасажири з Австралії і Нової Зеландії будуть евакуйовані з зараженого в Антарктиці круїзного лайнера в четвер, після того як майже 60% пасажирів на борту показали позитивний результат на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Додамо, лайнер австралійського оператора Aurora Expeditions застряг біля берегів Уругваю після того, як влада відмовила пасажирам у сходженні з корабля через ризик коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Австралії порушили кримінальну справу щодо власників круїзного судна Ruby Princess у звязку з зараженням коронавірусом 622 пасажирів лайнеру після висадки. Слідство з'ясує, чи були порушені закони щодо національної безпеки, державного біозахисту і чи був скоєний злочин з необережності.

РБК-Україна писало, що в середині березня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з 46 українцями-членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходився на карантині через спалах коронавірусу.

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