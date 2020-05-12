Підвищений попит і ситуація на дорогах: служби таксі назвали причини ранкового зростання тарифів у Києві

Служби таксі назвали причини ранкового зростання тарифів у Києві в день послаблення карантинних обмежень. Про це розповіли в службі підтримки Uklon і Uber.

Так, в службі підтримки клієнтів Uklon підтвердили, що послаблення карантину вплинуло на ціни таксі.

"Так, тобто більше замовлень, природно, тариф, динамічно буде рухатися... Так, люди почали користуватися, тобто з'являється попит, відповідно з'являється динамічний коефіцієнт", - заявили в службі підтримки таксі Uklon.

Також оператор відзначив, що карантин впливає на ціни таксі.

"Звичайно, чим більше людей буде користуватися, тим більше буде попит на авто і ціна буде вище. Чим більше замовлень в даний момент, тим вище коефіцієнт. У вас є можливість прибрати його в додатку, можете повзунком прибрати динамічний коефіцієнт", - заявивили в Uklon.

У той же час, у Uber повідомили, що у них немає такої інформації з приводу підвищення цін через карантин.

"Вартість завжди формується завжди виходячи з того, якою буде приблизний кілометраж і час в дорозі, іноді на нього може впливати піковий коефіцієнт, якщо великий попит автомобілів в певному районі. У такому разі вартість поїздки може збільшуватися в кілька разів. У мене такої інформації немає з приводу того, що вартість може зростати через карантин", - відзначили в службі підтримки.

Також у службі підтримки Uber повідомили, що вартість поїздки може змінюватися в залежності від часу замовлення, попиту на автомобіль і ситуації на дорогах і розраховується в залежності від цих факторів автоматично.

"Я можу тільки дати спільну відповідь, що ціна формується динамічно. Якщо у вашому місці посадки знаходиться не дуже багато автомобілів, а їх замовляє багато клієнтів, то в справу вступає піковий коефіцієнт і вартість поїздки може збільшуватися. Це дійсно так. Швидше за все це може бути пов'язано з невеликою кількістю автомобілів в місці посадки", - заявили в Über.

Нагадаємо, сьогодні в Києві в день послаблення карантину утворилися значні пробки на дорогах. Зокрема, було ускладнено рух транспорту в центрі столиці.

Також Styler писав, що в Києві сильно подорожчало таксі після послаблення карантину з 11 травня. У службі одного з перевізників кажуть, що ціна злетіла автоматично через величезний попит на послугу в перший робочий день, 12 травня.