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Київ стоїть в пробках: ситуація на дорогах столиці

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 11:36
Київ стоїть в пробках: ситуація на дорогах столиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори спостерігаються на обох берегах

У Києві вранці у вівторок, 12 травня, утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі рух транспортна ускладнено на Набережному шосе, бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулицях Басейній, Хрещатик, Грушевського, Іллєнко, Теліги, Вадима Гетьмана, Святошинської, бульварі Гавела, Голосіївському проспекті і проспекті Гузара.

Київ стоїть в пробках: ситуація на дорогах столиці

На лівому березі пробки зафіксовані на проспектах Шухевича і Визволителів, Броварському проспекті, вулицях Братиславській і Миропільська, проспектах Соборності, Гагаріна і Бажана.

Київ стоїть в пробках: ситуація на дорогах столиці

Також рух уповільнений на Північному, Південному та Дарницькому мостах, а також мости Метро і Патона.

Раніше РБК-Україна писало, що з 12 травня у Києві збільшили кількість громадського транспорту в рамках ослаблення карантину. Додаткові рейси запустили з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате.

Також РБК-Україна писало, що з сьогоднішнього дня у Києві вступили в дію карантинні ослаблення. Так, дозволена робота літніх терас кафе і ресторанів, відкриті непродовольчі магазини, парки, ательє, нотаріуси та автокинотеатры.

Теги Новини України КиївКиївтранспортдвижение
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