Повышенный спрос и ситуация на дорогах: службы такси назвали причины утреннего роста тарифов в Киеве

Службы такси назвали причины утреннего роста тарифов в Киеве в день ослабления карантинных ограничений. Об этом рассказали в службе поддержки Uklon и Uber.

Так, в службе поддержки клиентов Uklon подтвердили, что ослабление карантина повлияло на цены такси.

"Да, то есть больше заказов, естественно, тариф, динамически будет двигаться. .. Да, люди начали пользоваться, то есть появляется спрос, соответственно появляется динамический коэффициент", - заявили в службе поддержки такси Uklon.

Также оператор отметил, что карантин влияет на цены такси.

"Конечно, чем больше людей будет пользоваться, тем больше будет спрос на авто и цена будет также выше. Чем больше заказов в данный момент, тем будет выше коэффициент. У вас есть возможность убрать его в приложении, можете ползунком убрать динамический коэффициент", - заявивили в Uklon.

В то же время, в Uber сообщили, что у них нет такой информации по поводу повышения цен из-за карантина.

"Стоимость всегда формируется всегда исходя из того, какой будет приблизительный километраж и время в пути, иногда на него может воздействовать пиковый коефициент, если большой спрос автомобилей в определенном районе. В таком случае стомость поездки может увеличиваться в несколько раз. У меня такой информации нет по поводу того, что стоимость может возрастать из-за карантина", - отметили в службе поддержки.

Также в службе поддержке Uber сообщили, что стоимость поездки может изменяться в зависимости от времени заказа, спроса на автомобиль и ситуации на дорогах и расчитывается в зависимости от этих факторов автоматически.

"Я могу только дать общий ответ, что цена формируется динамически. Если в вашем месте посадки находится не очень много автомобилей, а их заказывает много клиентов, то в дело вступает пиковый коефициент и стоимость поездки может увеличиваться. Это действительно так. Скорее всего это может быть связано с небольшим количеством автомобилей в месте посадки" - заявили в Uber.

Напомним, сегодня в Киеве в день ослабления карантина образовались значительные пробки на дорогах. В частности, было осложнено движение транспорта в центре столицы.

Также Styler писал, что в Киеве сильно подорожало такси после ослабления карантина с 11 мая. В службе одного из перевозчиков говорят, что цена взлетела автоматически из-за огромного спроса на услугу в первый рабочий день, 12 мая.