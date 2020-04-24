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Кабмін погодив розподіл коштів на доплату медикам

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 21:35
Кабмін погодив розподіл коштів на доплату медикам
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Установи охорони здоров'я отримають оплату послуг через Національну службу здоров'я України

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за яким медичні працівники, які залучені до боротьби з коронавірусом будуть отримувати підвищені зарплати. Про це повідомляє урядовий портал.

Також даними рішення установи охорони здоров'я отримають оплату послуг через Національну службу здоров'я України.

"Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за такими пакетами:

  • стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусом;
  • екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням COVID-19;
  • медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, створені для реагування на коронавирусной хвороби COVID-19;
  • стаціонарна медична допомога при COVID-19, яка надається окремими установами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я визначило перелік посад медичних працівників з підвищеними доплатами. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

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