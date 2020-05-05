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До 6% ВВП: в Раді пропонують вдвічі збільшити фінансування медицини у 2021 році

Новини » Політика     05.05.2020 - 10:05
До 6% ВВП: в Раді пропонують вдвічі збільшити фінансування медицини у 2021 році
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі на медицину витрачають приблизно лише 3% ВВП

В Раді очікують вдвічі збільшити фінансування медицини у 2021 році. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на медицину витрачають приблизно лише 3% ВВП.

"В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху. Тому комітет здоров’я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров’я вдвічі - до 6% ВВП. Процес формування бюджету 2021 року вже почався. І ми закликаємо уряд переглянути розмір фінансування медицини", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, міністр охорони здоровя Максим Степанов заявив, що з 1 червня МОЗ запровадить нову систему фінансування лікарень.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу. Також він заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні. Він також піддав критиці те, що в українській медицині більшість процесів виконуються в ручному режимі.

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