Підвищення тарифів УЗ обвалить український експорт, - Гройсман

Якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажні перевезення, українські експортери втратять позиції на світових ринках через неконкурентоздатність.

Про це заявив екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Ринки, куди ми продаємо, міжнародні, вони впали зараз, ціни впали. Тепер у структурі формування ціни на метал, на руду, на аграрну продукцію перевозка, частина транспортна має величезне значення. Якщо тільки залізниця зараз підвищить тариф на перевезення одиниці товару, ми вилетимо взагалі з міжнародних ринків, тому що ми будемо неконкурентні", - пояснив Гройсман.

На його думку, "Укрзалізниця" не повинна підвищувати тарифи в кризу, оскільки це призведе до погіршення стану експортоорієнтованих підприємств, а сотні тисяч їх працівників можуть втратити роботу.

"Я категорично проти будь-якого підвищення зараз в кризу. Якщо вони будуть підвищені, наш експорт різко впаде, і люди, сотні цих тисяч і мільйони людей знову-таки можуть, якась частина з них, втратити роботу", - сказав Гройсман.

За його словами, "Укрзалізниця" має знайти інші шляхи для підвищення власної ефективності, а не спричиняти колапс в експортоорієнтованих галузях економіки.

"Якщо вони будуть так бездумно робити, ми отримаємо величезний колапс і в залізниці, і в експортно орієнтованих галузях. Цього робити неможливо. Залізниці потрібно по-іншому формувати свою ефективність", - наголосив екс-прем’єр

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції та втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Водночас президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров вважає, що держава повинна запропонувати пакет стимулювання економіки під час кризи, що включає зниження тарифів на вантажні перевезення залізницею.