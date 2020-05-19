Повышение тарифов УЗ обвалит украинский экспорт, - Гройсман

Если "Укрзализныця" повысит тарифы на грузовые перевозки, украинские экспортеры потеряют позиции на мировых рынках из-за отсутствия конкурентоспособности.

Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Рынки, куда мы продаем, международные, они сейчас упали, цены упали. Теперь в структуре формирования цены на металл, на руду, на аграрную продукцию перевозка, транспортная часть имеет огромное значение. Если только железная дорога сейчас повысит тариф на перевозку единицы товара, мы вылетим вообще из международных рынков, потому что мы будем неконкурентные", - пояснил Гройсман.

По его мнению, "Укрзализныця" не должна повышать тарифы в кризис, поскольку это приведет к ухудшению состояния экспортоориентированных предприятий, а сотни тысяч их работников могут потерять работу.

"Я категорически против любого повышения сейчас в кризис. Если они будут повышены, наш экспорт резко упадет, и люди, сотни этих тысяч и миллионы людей снова-таки могут, какая-то часть из них, потерять работу", - сказал Гройсман.

По его словам, "Укрзализныця" должна найти другие пути для повышения собственной эффективности, а не создавать коллапс в экспортоориентированных отраслях экономики.

"Если они будут так бездумно делать, мы получим огромный коллапс и в железной, и в экспортно ориентированных отраслях. Этого делать невозможно. Железной дороге нужно по-другому формировать свою эффективность", - подчеркнул экс-премьер

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.

В то же время президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров считает, что государство должно предложить пакет стимулирования экономики во время кризиса, что включает снижение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге.