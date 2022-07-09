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Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення матиме критичні наслідки, - експерт

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Субота 09 липня 2022 18:32
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення матиме критичні наслідки, - експерт Фото: підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення матиме критичні наслідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Непродумані кроки у сфері фінансів і логістики можуть створити додаткові ризики для галузі феросплавів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора з маркетингу в Європі та зовнішніх зв'язків Ferrexpo Ярославна Блонська.

"Якщо аналізувати нинішню ситуацію комплексно, можемо зазначити, що підвищення залізничного тарифу на 70%, яке відбулося 01.07.2022, збільшення цін на енергоносії, запчастини та інші матеріали та інші фактори призвели до значного збільшення собівартості нашої продукції", - констатувала Блонська.

Вона зазначила: компанія намагається вирішити питання з логістикою, але у будь-якому випадку це призводить до здорожчання логістичної складової. Експортерам вкрай складно зберігати обсяги за умов лімітованих пропускних можливостей.

"За останні 4 місяці ми значно змінили наші логістичні маршрути. Ми вимушені були в короткий час знайти рішення щодо переадресації 60% продукції, яка раніше експортувалася через порти Чорного моря. Але сьогодні маємо середній вагонообіг мінімум 20-24 дні (доходить до 50-60 днів) проти 11 днів на початку року", - підкреслила Блонська.

Вона наголосила: ГМК потребує підтримки держави у вирішенні питання логістики для збільшення обсягів та виходу на повну потужність, адже на тлі прогнозів міжнародних експертів про пришвидшення зростання обсягів видобутку залізної руди у світі у 2022-2026 роках втрати позицій на ринку українськими добувними підприємствами можуть стати незворотними.

"Держава стабільно отримувала від підприємств ГМК надходження у вигляді податку на прибуток, рентної плати та інших податків: усі гірничо-збагачувальні комбінати входять до ТОП-100 платників податків і за підсумками 2021 року заплатили близько $2,5 млрд податків", - нагадала Блонська.

Вона підкреслила: необережні та непродумані кроки у сфері фінансів і логістики можуть спровокувати додаткові ризики для галузі, призвести до критичних наслідків у масштабах усієї країни.

Як відомо, УЗ підвищила тарифи на перевезення вантажів усіх класів на 70%. Проти цього рішення виступила Європейська бізнес асоціація: там підкреслили, що компанія-державний монополіст не може перекладати на бізнес усі свої проблеми, адже він теж постраждав від війни.

Нагадаємо, днями в "Арселор Мітал Кривий Ріг" повідомили про скорочення виробництва та зниження на третину зарплат працівників. Причина - проблеми з логістикою, які унеможливлюють роботу підприємства у нормальному режимі.

Напередодні компанія "Метінвест" також повідомила про зупинку своїх ГОКів та скорочення виробництва на заводі "Каметсталь" з тих же причин.

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