Повышение тарифа на грузовые ж/д перевозки будет иметь критические последствия, - эксперт

Непродуманные шаги в сфере финансов и логистики могут создать дополнительные риски для отрасли ферросплавов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на исполнительного директора по маркетингу в Европе и внешним связям Ferrexpo Ярославна Блонская.

"Если анализировать нынешнюю ситуацию комплексно, можем отметить, что повышение железнодорожного тарифа на 70%, которое произошло 01.07.2022, увеличение цен на энергоносители, запчасти и другие материалы и другие факторы привели к значительному увеличению себестоимости нашей продукции", - констатировала Блонская.

Она отметила: компания пытается решить вопрос с логистикой, но в любом случае это приводит к удорожанию логистической составляющей. Экспортерам крайне сложно сохранять объемы в условиях ограниченных пропускных возможностей.

"За последние 4 месяца мы значительно изменили наши логистические маршруты. Мы вынуждены были в короткое время найти решение о переадресации 60% продукции, которая ранее экспортировалась через порты Черного моря. Но сегодня имеем средний вагонооборот минимум 20-24 дня (доходит до 50-60 дней) против 11 дней в начале года", - подчеркнула Блонская.

Она подчеркнула: ГМК нуждается в поддержке государства в решении вопроса логистики для увеличения объемов и выхода на полную мощность, ведь на фоне прогнозов международных экспертов об ускорении роста объемов добычи железной руды в мире в 2022-2026 годах потери позиций на рынке украинскими добывающими предприятиями могут стать необратимыми.

"Государство стабильно получала от предприятий ГМК поступления в виде налога на прибыль, рентной платы и других налогов: все горно-обогатительные комбинаты входят в ТОП-100 налогоплательщиков и по итогам 2021 года заплатили около $2,5 млрд налогов", - напомнила Блонская.

Она подчеркнула: неосторожные и непродуманные шаги в сфере финансов и логистики могут спровоцировать дополнительные риски для отрасли, привести к критическим последствиям в масштабах всей страны.

Как известно, УЗ повысила тарифы на перевозку грузов всех классов на 70%. Против этого решения выступила Европейская бизнес ассоциация: там подчеркнули, что компания-госмонополист не может перекладывать на бизнес все свои проблемы, ведь он тоже пострадал от войны.

Напомним, на днях в "Арселор Митал Кривой Рог" сообщили о сокращении производства и снижении на треть зарплат работников. Причина - проблемы с логистикой, которые делают невозможной работу предприятия в нормальном режиме.

Накануне компания "Метинвест" также сообщила об остановке своих ГЗК и сокращении производства на заводе "Каметсталь" по тем же причинам.