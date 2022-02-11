Підвищення податку на видобуток газу зробить Україну залежною від Росії, - АГКУ

"Подібні згубні ініціативи ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни та наслідком ухвалення законопроекту буде стрімке падіння обсягів видобутку газу в Україні, збільшення залежності від імпорту енергетичних ресурсів, у тому числі з країни-агресора Росії", - йдеться у ньому.

АГКУ зазначає, що такі дії влади можуть призвести до повної втрати Україною власної газодобувної галузі, а також створюють загрозу національним інтересам країни.

Асоціація підкреслила, що європейські країни, які залежать від імпорту газу, навпаки, встановлюють низькі рентні ставки, для підтримки власного видобутку.

"Без сумніву, чергове збільшення податкового навантаження на газодобувні підприємства у 2022 році повторить сценарій восьмирічної давнини. Нагадаємо, що влітку 2014 року українська влада більш ніж у 2 рази підвищила рентні ставки за видобуток газу і продовжила їх на весь 2015 рік. Таке значне збільшення податків змусило більшість компаній повністю зупинити інвестиційну діяльність", - нагадали в АГКУ.

Зазначається, що у 2015 році було закрито проекти на суму 400 млн доларів, що унеможливило буріння 90% свердловин, які компанії планували пробурити.

АГКУ наголосила, що у 2015 році, порівняно з 2014 роком, приватні газодобувачі скоротили інвестиції в сектор на 80%, а частина компаній скоротила видобуток газу майже на 50%.

"Кратне збільшення ренти завдасть катастрофічного удару по інвестиційній привабливості сектора та стане негативним сигналом для іноземних інвесторів", - зазначили в АГКУ.

Асоціація закликає Верховну раду не підтримувати законопроект №7038, а також звернулася до президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів з проханням терміново вжити заходів, щоб уникнути зупинення інвестицій у газовидобувну галузь.