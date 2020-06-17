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Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, - Арахамія

Новини » Політика     17.06.2020 - 13:01
Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Підвищення прожиткового мінімуму викликає ланцюгову реакцію

В Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Процес підвищення буде проходити у декілька етапів.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, оскільки швидко це зробити неможливо.

"Такі плани є. Наскільки мені відомо, там у два етапи буде підвищено. Але більше деталей, треба міністра питати. Чому швидко це не можна зробити, тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив’язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати", - пояснив він.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що в Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Також вона прогнозувала збільшення мінімальної заробітної плати.

Додамо, раніше Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям.

Крім того, парламент планує збільшити розмір виплат дітям з інвалідністю.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України прожиточный минимумСлуга народаДавид Арахамія
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