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У Київській області окупанти зруйнували понад 4000 житлових будинків, - глава ОВА

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Понеділок 09 травня 2022 05:41
У Київській області окупанти зруйнували понад 4000 житлових будинків, - глава ОВА Фото: у Київській області окупанти зруйнували понад 4 тисячі будинків (zona.media)
Автор: Роман Мирончук

З початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували в Київській області понад 4000 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Руйнування зафіксовано в 46 з 69 громад Київської області (66,7%). В результаті бойових дій в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків - приватних і багатоповерхових", - йдеться в повідомленні.

За словами Павлюка, критичні руйнування отримали будівлі в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Нагадаємо, Павлюк оцінив, наскільки ймовірно повторний наступ Росії на Київ.

Ми також писали про те, що в Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки в лісосмузі.

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Війна Росії проти України Київська область
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