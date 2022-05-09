У Київській області окупанти зруйнували понад 4000 житлових будинків, - глава ОВА
З початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували в Київській області понад 4000 житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.
"Руйнування зафіксовано в 46 з 69 громад Київської області (66,7%). В результаті бойових дій в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків - приватних і багатоповерхових", - йдеться в повідомленні.
За словами Павлюка, критичні руйнування отримали будівлі в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.
Нагадаємо, Павлюк оцінив, наскільки ймовірно повторний наступ Росії на Київ.
Ми також писали про те, що в Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки в лісосмузі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.