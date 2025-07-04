Повторная атака на Кривой Рог: значительно возросло количество раненых

Сегодня вечером российские оккупанты повторно ударили по Кривому Рогу. Количество пострадавших возросло более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного:

"Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают, как средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении", - отметил Лысак.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысак рассказал, что уже 8 пострадавших в Кривом Роге.

"Один тяжелый, трое средней тяжести, трое легких будут лечиться амбулаторно", - пояснил он.

Как отметил Вилкул, из-за повторной атаки вражеских "Шахедов" пострадали уже 7 человек.

Атаки на Кривой Рог

Напомним, что сегодня, 4 июля, российские военные также нанесли удар по Кривому Рогу. В городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.

Все, что сейчас известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.

К вечеру оккупанты снова нанесли удар по городу, как следствие в Кривом Роге начался пожар.

Заметим, что авиаудар в Кривом Роге сегодня состоялся сразу после объявления угрозы. Раздался мощный взрыв.

На месте прилета вспыхнул масштабный пожар, а в соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.

РБК-Украина писало, чем РФ могла ударить по Кривому Рогу и почему это вряд ли КАБ.

Стоит добавить, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала фото последствий вражеского удара по городу.

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