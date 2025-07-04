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Повторна атака на Кривий Ріг: значно зросла кількість поранених

Кривий Ріг, П'ятниця 04 липня 2025 21:08
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Повторна атака на Кривий Ріг: значно зросла кількість поранених Фото: росіяни обстріляли Кривий ріг (ДСНС України)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні надвечір російські окупанти повторно вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла більше як вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Як зауважив Вілкул, через повторну атаку ворожих "Шахедів" постраждали вже 7 людей.

"Один важкий, троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно", - пояснив він.

Атаки на Кривий Ріг

Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, російські військові також завдали удару по Кривому Рогу. У місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все, що наразі відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Надвечір окупанти знову завдали удар по місту, як наслідок в Кривому Розі почалась пожежа.

Зауважимо, що авіаудар в Кривому Розі сьогодні відбувся відразу після оголошення загрози. Пролунав потужний вибух.

На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа, а у соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.

РБК-Україна писало, чим РФ могла вдарити по Кривому Рогу і чому це навряд чи КАБ.

Варто додати, що Державна служба надзвичайних ситуацій показала фото наслідків ворожого удару по місту.

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Кривий Ріг Війна Росії проти України
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