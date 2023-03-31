Италия стала первой страной, которая запретила доступ к ChatGPT
Власти Италии решили запретить доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гаранта защиты персональных данных Италии (GPDP).
В ведомстве рассказали, что 20 марта была нарушена конфиденциальность данных разговоров пользователей и платежной информации людей, которые покупали платную версию ChatGPT.
Решение о запрете доступа к чат-боту уже вступило в силу. Это позволит ограничить обработку данных пользователей ChatGPT из Италии. У компании есть 20 дней, чтобы отреагировать на решение итальянских властей. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро в зависимости от того, что окажется большим.
Таким образом, Италия стала первой страной в мире, где запрещен доступ к чат-боту.
Стоит заметить, что СМИ сообщали о сбое в ChatGPT, из-за которого пользователи могли видеть темы разговоров с чат-ботом, которые им не принадлежали.
Напомним, 18 февраля ChatGPT начал работать в Украине. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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