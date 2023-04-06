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Google планирует добавить к поиску собственный аналог ChatGPT, - WSJ

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США, Четверг 06 апреля 2023 19:21
Google планирует добавить к поиску собственный аналог ChatGPT, - WSJ Фото: Google планирует добавить к поиску свой аналог ChatGPT (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Google планирует добавить искусственный интеллект в разговорный поиск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи рассказал, что рассматривает чат с искусственным интеллектом как способ расширить свой поисковый бизнес, а не как угрозу.

"Смогут ли люди задавать вопросы Google и взаимодействовать с LLM (большими языковыми моделями) в контексте поиска? Безусловно... Пространство возможностей, если и есть, то больше, чем раньше", - сказал руководитель Google.

Он не сообщил, когда будет создан чат с ШИ-поиском.

Заметим, что Google выпустил свой собственный разговорный ИИ под названием Bard исключительно в качестве чат-продукта на отдельном сайте, а не в поиске.

Однако он явно отставал от ChatGPT, показывая неверные ответы. Недавно Пичаи заявил, что Google в скором времени перейдет на более "производительную" языковую модель, чтобы сократить этот разрыв с конкурентами, в том числе с Microsoft Bing.

Напомним, что из-за ошибки поискового чат-бота Bard Google потерял 100 млрд долларов в день.

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