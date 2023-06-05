В ЕС требуют маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

Европейская комиссия хочет, чтобы такие технологические компании как Google, Facebook и TikTok начали обозначать контент, созданный искусственным интеллектом. Это необходимо для того, чтобы помочь пользователям выявлять дезинформацию.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что в ЕС растет обеспокоенность тем, что такие инструменты искусственного интеллекта, как ChatGPT, приведут к увеличению дезинформации в Интернете.

Требования о борьбе с дезинформацией предусмотрены в новом Акте о цифровых услугах, который вступит в силу в конце августа, но Еврокомиссия предлагает ввести маркировку созданного искусственным интеллектом контента уже сейчас.

"Подписанты (Кодекса ЕС о дезинформации - ред.), предоставляющие услуги, потенциально могут распространять дезинформацию, созданную искусственным интеллектом, должны в свою очередь внедрить технологии для распознавания такого контента и четко обозначать его для пользователей", - сказала Йоурова.

Она также предлагает, чтобы компании типа Microsoft и Google создали защитные механизмы для своих сервисов с использованием искусственного интеллекта, чтобы ими не пользовались злоумышленники.

Большие онлайн-платформы и поисковые системы, как Meta, Twitter и TikTok, должны будут маркировать созданные или измененные изображения, аудио и видео, известные как дипфейки, уже к 25 августа в соответствии с Актом о цифровых услугах ЕС под угрозой многомиллионных штрафов.

Что такое ChatGPT

ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный лабораторией OpenAI.

Ранее генеральный директор компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии.

В речи, направленной на решение вопроса, как лучше всего регулировать искусственный интеллект глава Microsoft Брэд Смит призвал принять меры, чтобы убедиться, знают ли люди, когда фотография или видео настоящие, а когда созданы искусственным интеллектом, потенциально для подлых целей.