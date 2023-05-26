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Руководитель Microsoft назвал главные проблемы искусственного интеллекта

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Пятница 26 мая 2023 03:24
Руководитель Microsoft назвал главные проблемы искусственного интеллекта Фото: президент Microsoft Брэд Смит (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В речи, направленной на решение вопроса, как лучше всего регулировать искусственный интеллект, глава Microsoft призвал принять меры, чтобы убедиться, знают ли люди, когда фотография или видео настоящие, а когда созданы искусственным интеллектом, потенциально для подлых целей.

"Нам придется решить проблемы, связанные с глубокими фейками. Нам придется обратить внимание, в частности, на то, что нас беспокоит большинство иностранных операций по кибервлиянию, виды деятельности, уже осуществляемые правительством России, Китая, Ирана", - отметил Смит.

Он добавил, что глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство в технологиях искусственного интеллекта.

Также Брэд Смит призвал к лицензированию наиболее критических форм искусственного интеллекта с обязательствами по защите физической безопасности, кибербезопасности, национальной безопасности.

Ранее генеральный директор компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии.

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