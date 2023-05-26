Руководитель Microsoft назвал главные проблемы искусственного интеллекта

Президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В речи, направленной на решение вопроса, как лучше всего регулировать искусственный интеллект, глава Microsoft призвал принять меры, чтобы убедиться, знают ли люди, когда фотография или видео настоящие, а когда созданы искусственным интеллектом, потенциально для подлых целей.

"Нам придется решить проблемы, связанные с глубокими фейками. Нам придется обратить внимание, в частности, на то, что нас беспокоит большинство иностранных операций по кибервлиянию, виды деятельности, уже осуществляемые правительством России, Китая, Ирана", - отметил Смит.

Он добавил, что глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство в технологиях искусственного интеллекта.

Также Брэд Смит призвал к лицензированию наиболее критических форм искусственного интеллекта с обязательствами по защите физической безопасности, кибербезопасности, национальной безопасности.