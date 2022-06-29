Пошкодження мосту під Києвом: у поліції назвали маршрут об'їзду
Фото: у поліції розповіли, як об'їхати знищений міст через річку Ірпінь (Телеграм заступника голови ОП Кирила Тимошенко)
Рух транспорту мостом через річку Ірпінь біля села Демидів Київської області перекрито. Правоохоронці назвали шлях об'їзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України у Telegram.
Зазначається, що легковий транспорт може об'їхати знищений міст дорогою M-07 Київ - Ковель.
При цьому вантажним автомобілям масою понад 10 тонн слід скористатися альтернативним маршрутом об'їзду.
Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, ввечері стало відомо, що у Вишгородському районі Київської області негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Внаслідок події загинула людина.
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