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Пошкодження мосту під Києвом: у поліції назвали маршрут об'їзду

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Середа 29 червня 2022 22:19
Пошкодження мосту під Києвом: у поліції назвали маршрут об'їзду Фото: у поліції розповіли, як об'їхати знищений міст через річку Ірпінь (Телеграм заступника голови ОП Кирила Тимошенко)
Автор: Іван Носальський

Рух транспорту мостом через річку Ірпінь біля села Демидів Київської області перекрито. Правоохоронці назвали шлях об'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України у Telegram.

Зазначається, що легковий транспорт може об'їхати знищений міст дорогою M-07 Київ - Ковель.

При цьому вантажним автомобілям масою понад 10 тонн слід скористатися альтернативним маршрутом об'їзду.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, ввечері стало відомо, що у Вишгородському районі Київської області негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Внаслідок події загинула людина.

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