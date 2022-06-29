Повреждение моста под Киевом: в полиции назвали маршрут объезда
Фото: в полиции рассказали, как объехать уничтоженный мост через реку Ирпень (Телеграм замглавы ОП Кирилла Тимошенко)
Движение транспорта по мосту через реку Ирпень возле села Демидов Киевской области перекрыто. Правоохранители назвали путь объезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.
Отмечается, что легковой транспорт может объехать уничтоженный мост по дороге M-07 Киев - Ковель.
При этом грузовым автомобилям массой более 10 тонн следует воспользоваться альтернативным маршрутом объезда.
Напомним, сегодня, 29 июня, вечером стало известно, что в Вышгородском районе Киевской области непогода разрушила мост через реку Ирпень. В результате происшествия погиб человек.
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