Кличко відсторонив Поворозника на час слідства

Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Поворозник був відсторонений після поданої ним заяви

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник відсторонений від виконання своїх обов'язків на час слідства. Про це написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що міська влада співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції.

"Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування", - повідомив Кличко.

Мер назвав написання заяви "правильним кроком" та підтвердив, що відсторонив Поворозника.

"Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!", - додав Кличко.

Нагадаємо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.