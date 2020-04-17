ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко відсторонив Поворозника на час слідства

Новини » Політика     17.04.2020 - 22:49
Кличко відсторонив Поворозника на час слідства
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Поворозник був відсторонений після поданої ним заяви

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник відсторонений від виконання своїх обов'язків на час слідства. Про це написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що міська влада співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції.

"Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування", - повідомив Кличко.

Мер назвав написання заяви "правильним кроком" та підтвердив, що відсторонив Поворозника.

"Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!", - додав Кличко.

Нагадаємо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.

Кличко про затримання першого заступника голови КМДА: я нікого покривати не буду З'явився рейтинг електоральних симпатій киян
Новини України Віталий Кличко
News
On Top