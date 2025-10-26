ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Ведет себя как немецкая партия" Путина: в Германии обвинили "АдГ" в шпионаже на РФ

Воскресенье 26 октября 2025 22:12
UA EN RU
"Ведет себя как немецкая партия" Путина: в Германии обвинили "АдГ" в шпионаже на РФ Фото: в Германии считают, что АдГ злоупотребляет своим правом парламентских запросов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Владимира Путина.

Об этом заявил глава МВД Германии Александер Добринтд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deutsche Welle и его интервью для Handelsblatt.

Чиновник считает, что Германии нужно готовиться к новой эпохе гибридных угроз и цифровых атак. Во ходе интервью он объявил, что предоставит органам безопасности больше полномочий для отражения атак из-за рубежа, а при необходимости и для нанесения ответного удара.

В то же время Добринта беспокоят не только внешние угрозы, но и внутренние риски. Министр выразил понимание к обвинению АдГ в шпионаже на РФ.

"АдГ открыто демонстрирует свою близость к Путину и ведет себя как немецкая партия Путина", - предупредил он.

Несколькими днями ранее, Георг Майер, глава МВД федеральной земли Тюрингия, заявил, что АдГ злоупотребляет своим правом парламентских запросов, чтобы целенаправленно собирать информацию о транспортной и цифровой инфраструктуре, а также водо- и энергоснабжении страны.

"Создается впечатление, что АдГ с помощью своих запросов выполняет список заданий Кремля", - сказал Майер.

Эти слова чиновника перекликаются и с мнением Добриндта, который уже был упомянут выше.

"В случае партии, которая так открыто поддерживает Путина, неудивительно, что высказываются такие подозрения. Отдельные расследования в отношении членов или сотрудников АдГ усиливают эти подозрения. Насколько глубоки эти связи, должны выяснить следственные органы", - сказав глава МВД Германии.

Deutsche Welle напомнило, что в 2018 году Маркус Фронмайер, заместитель главы фракции АдГ в бундестаге, участвовал в организации "Ялтинского международного экономического форму", который полдербаали власти РФ.

В октябре 2025 года он заявил оо намерении посетить Москву, чтобы провести политические переговоры.

"Руководство АдГ должно запретить эту поездку. Все остальное следует считать государственной изменой", - отреагировал пару недель назад генсек "Христианско-социального союза" (ХСС) Мартин Хубер.

В интервью Handelsblatt глава МВД Германии Александер Добринтд отреагировал на эту ситуацию, заявив, что АдГ "защищает агрессивную войну Путина и игнорирует нарушение международного права.

"Настоящие патриоты любят свою страну и не ставят под сомнение право других народов на самоопределение. Таким образом, АдГ - это не патриотическая партия, а партия Путина. Лично я могу понять, когда ее поведение называют государственной изменой", - добавил Добриндт.

Напомним, в сентября издание Bild сообщило, что пророссийская ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые обгоняет по популярности все остальные политические силы страны. Как утверждалось, пророссийских радикалов поддерживают 26% населения Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
Новости
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию