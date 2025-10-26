Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Владимира Путина.

Об этом заявил глава МВД Германии Александер Добринтд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deutsche Welle и его интервью для Handelsblatt .

Чиновник считает, что Германии нужно готовиться к новой эпохе гибридных угроз и цифровых атак. Во ходе интервью он объявил, что предоставит органам безопасности больше полномочий для отражения атак из-за рубежа, а при необходимости и для нанесения ответного удара.

В то же время Добринта беспокоят не только внешние угрозы, но и внутренние риски. Министр выразил понимание к обвинению АдГ в шпионаже на РФ.

"АдГ открыто демонстрирует свою близость к Путину и ведет себя как немецкая партия Путина", - предупредил он.

Несколькими днями ранее, Георг Майер, глава МВД федеральной земли Тюрингия, заявил, что АдГ злоупотребляет своим правом парламентских запросов, чтобы целенаправленно собирать информацию о транспортной и цифровой инфраструктуре, а также водо- и энергоснабжении страны.

"Создается впечатление, что АдГ с помощью своих запросов выполняет список заданий Кремля", - сказал Майер.

Эти слова чиновника перекликаются и с мнением Добриндта, который уже был упомянут выше.

"В случае партии, которая так открыто поддерживает Путина, неудивительно, что высказываются такие подозрения. Отдельные расследования в отношении членов или сотрудников АдГ усиливают эти подозрения. Насколько глубоки эти связи, должны выяснить следственные органы", - сказав глава МВД Германии.

Deutsche Welle напомнило, что в 2018 году Маркус Фронмайер, заместитель главы фракции АдГ в бундестаге, участвовал в организации "Ялтинского международного экономического форму", который полдербаали власти РФ.

В октябре 2025 года он заявил оо намерении посетить Москву, чтобы провести политические переговоры.

"Руководство АдГ должно запретить эту поездку. Все остальное следует считать государственной изменой", - отреагировал пару недель назад генсек "Христианско-социального союза" (ХСС) Мартин Хубер.

В интервью Handelsblatt глава МВД Германии Александер Добринтд отреагировал на эту ситуацию, заявив, что АдГ "защищает агрессивную войну Путина и игнорирует нарушение международного права.

"Настоящие патриоты любят свою страну и не ставят под сомнение право других народов на самоопределение. Таким образом, АдГ - это не патриотическая партия, а партия Путина. Лично я могу понять, когда ее поведение называют государственной изменой", - добавил Добриндт.