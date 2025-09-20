В Германии "друзья Путина" из AfD стали популярнее партии Мерца, - СМИ

Пророссийская ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые якобы обгоняет по популярности все остальные политические силы страны. Пророссийских радикалов якобы поддерживают 26% населения Германии.

Как сообщает РБК-Украина , это утверждает немецкое издание Bild со ссылкой INSA.

Так, по данным опроса, ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка пророссийских радикалов составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца поддерживают 25%.

Среди прочего - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.

Издание отмечает, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.

При этом популярность канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает падать: только 25% довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% - работой правительства.

Фото: INSA