В Германии "друзья Путина" из AfD стали популярнее партии Мерца, - СМИ
Пророссийская ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые якобы обгоняет по популярности все остальные политические силы страны. Пророссийских радикалов якобы поддерживают 26% населения Германии.
Как сообщает РБК-Украина, это утверждает немецкое издание Bild со ссылкой INSA.
Так, по данным опроса, ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка пророссийских радикалов составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца поддерживают 25%.
Среди прочего - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.
Издание отмечает, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.
При этом популярность канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает падать: только 25% довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% - работой правительства.
Фото: INSA
Отметим, в конце июня стало известно, что СДПГ планирует на законодательном уровне запретить AfD несмотря на то, что пророссийским радикалам удалось пройти в Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.
2 мая Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию AfD признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.