ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Германии "друзья Путина" из AfD стали популярнее партии Мерца, - СМИ

Германия, Суббота 20 сентября 2025 19:59
UA EN RU
В Германии "друзья Путина" из AfD стали популярнее партии Мерца, - СМИ Иллюстративное фото: если бы выборы состоялись завтра, AfD победила бы (сайт Бундестага)
Автор: Антон Корж

Пророссийская ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые якобы обгоняет по популярности все остальные политические силы страны. Пророссийских радикалов якобы поддерживают 26% населения Германии.

Как сообщает РБК-Украина, это утверждает немецкое издание Bild со ссылкой INSA.

Так, по данным опроса, ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка пророссийских радикалов составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца поддерживают 25%.

Среди прочего - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.

Издание отмечает, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.

При этом популярность канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает падать: только 25% довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% - работой правительства.

В Германии &quot;друзья Путина&quot; из AfD стали популярнее партии Мерца, - СМИФото: INSA

Отметим, в конце июня стало известно, что СДПГ планирует на законодательном уровне запретить AfD несмотря на то, что пророссийским радикалам удалось пройти в Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.

2 мая Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию AfD признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц Бундестаг
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город