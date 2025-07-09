Полнолуние 10 июля откроет глаза этим знакам Зодиака: кого ждет трансформация

В среду, 10 июля, пройдет Полнолуние в знаке Козерога, которое особенно повлияет на судьбу нескольких знаков Зодиака. Это явление подтолкнет к анализу себя, отношений и собственных решений.
РБК-Украина рассказывает, для кого этот день станет переломным.
Вы освободитесь от сомнений, которые раньше не давали вам двигаться вперед. Пришло время действовать.
Полнолуние откроет глаза на ваши убеждения и отношения. Вы с легкостью сможете отказаться от того, что больше не работает на вас.
Настоящая трансформация требует жертвы. Для вас она заключается в способности отпускать прошлое. Не держитесь за старое - оно тянет вас назад.
Делать шаг в неизвестное может быть страшно. Однако новые возможности, которые подарит судьба, стоят того! Не бойтесь проявлять решительность.
Ваши страхи выйдут наружу. Время с ними разобраться. Это ключ к вашей внутренней силе.
Как только вы поймете свои темные стороны, вы начнете расти. А впереди вас ждет перспективное светлое будущее.
Мечтать - это хорошо. Однако для реализации желаемого нужен фундамент. Полнолуние побуждает взять ответственность за свое будущее.
Кроме того, настоящий рост возможен только рядом с теми, кто вас вдохновляет и поддерживает. Окружайте себя правильными людьми и учитесь новому.
Полнолуние в знаке Козерога наступит 10 июля в 23:37 по киевскому времени. По данным астрологов, это явление принесет энергию решительности, внутренней трансформации и структурированности.
Может появиться желание делать конкретные вещи, а не только говорить о своих чувствах. В то же время психоэмоциональные колебания тоже не станут исключением.
Под влиянием Луны на поверхность выйдут вопросы собственной ответственности, самодисциплины и самопознания. Многим знакам придется отпустить устаревшие убеждения, чтобы сделать шаг к зрелой версии себя.
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Horoscope.