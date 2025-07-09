Полнолуние 10 июля откроет глаза этим знакам Зодиака: кого ждет трансформация

Весы

Вы освободитесь от сомнений, которые раньше не давали вам двигаться вперед. Пришло время действовать.

Полнолуние откроет глаза на ваши убеждения и отношения. Вы с легкостью сможете отказаться от того, что больше не работает на вас.

Скорпион

Настоящая трансформация требует жертвы. Для вас она заключается в способности отпускать прошлое. Не держитесь за старое - оно тянет вас назад.

Делать шаг в неизвестное может быть страшно. Однако новые возможности, которые подарит судьба, стоят того! Не бойтесь проявлять решительность.

Водолей

Ваши страхи выйдут наружу. Время с ними разобраться. Это ключ к вашей внутренней силе.

Как только вы поймете свои темные стороны, вы начнете расти. А впереди вас ждет перспективное светлое будущее.

Рыбы

Мечтать - это хорошо. Однако для реализации желаемого нужен фундамент. Полнолуние побуждает взять ответственность за свое будущее.

Кроме того, настоящий рост возможен только рядом с теми, кто вас вдохновляет и поддерживает. Окружайте себя правильными людьми и учитесь новому.

Что принесет Полнолуние в знаке Козерога

Полнолуние в знаке Козерога наступит 10 июля в 23:37 по киевскому времени. По данным астрологов, это явление принесет энергию решительности, внутренней трансформации и структурированности.

Может появиться желание делать конкретные вещи, а не только говорить о своих чувствах. В то же время психоэмоциональные колебания тоже не станут исключением.

Под влиянием Луны на поверхность выйдут вопросы собственной ответственности, самодисциплины и самопознания. Многим знакам придется отпустить устаревшие убеждения, чтобы сделать шаг к зрелой версии себя.