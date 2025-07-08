Им суждено быть вместе: идеальные пары по знаку Зодиака для счастливого брака

Астрологи назвали пары знаков Зодиака, которым звезды пророчат настоящее семейное счастье. Эти союзы имеют все шансы на крепкий и гармоничный брак, который выдержит испытание временем.

Какие это пары знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец и Весы

Эта пара имеет естественную гармонию, ведь оба ценят красоту, стабильность и комфорт. Телец дарит Весам надежность и уверенность, а Весы вносят в отношения легкость, романтику и дипломатию.

Вместе они создают уютный, спокойный и эстетически привлекательный мир. Их союз - это баланс практического и эмоционального.

Стрелец и Козерог

На первый взгляд, противоположности, но именно поэтому они идеально дополняют друг друга. Стрелец вдохновляет Козерога на приключения и выход за пределы привычного, а Козерог дает Стрельцу стабильность и почву под ногами.

Вместе они строят амбициозные планы и добиваются целей, не теряя легкости и юмора. Это союз для роста, поддержки и совместного развития.

Рыбы и Дева

Чувственные Рыбы и рациональная Дева создают глубокий и заботливый союз. Рыбы придают эмоциональности, интуиции и нежности, а Дева - порядок, логику и практическую заботу.

Они учатся друг у друга: Дева открывается эмоциям, а Рыбы - реалистичному взгляду на жизнь. Их брак - это тихая сила, которая со временем только крепнет.