Повня 10 липня відкриє очі цим знакам Зодіаку: на кого чекає трансформація

Терези

Ви звільнитеся від сумнівів, які раніше не давали вам рухатися уперед. Настав час діяти.

Повня відкриє очі на ваші переконання та стосунки. Ви з легкістю зможете відмовитися від того, що більше не працює на вас.

Скорпіон

Справжня трансформація вимагає жертви. Для вас вона полягає у здатності відпускати минуле. Не тримайтеся за старе - воно тягне вас назад.

Робити крок у невідоме може бути страшно. Проте нові можливості, які подарує доля, варті того! Не бійтеся проявляти рішучість.

Водолій

Ваші страхи вийдуть назовні. Час з ними розібратися. Це ключ до вашої внутрішньої сили.

Щойно ви зрозумієте свої темні сторони, ви почнете зростати. А попереду на вас чекає перспективне світле майбутнє.

Риби

Мріяти - це добре. Проте для реалізації бажаного потрібен фундамент. Повня спонукає взяти відповідальність за своє майбутнє.

Крім того, справжнє зростання можливе лише поряд із тими, хто вас надихає та підтримує. Оточуйте себе правильними людьми й вчіться нового.

Що принесе Повня у знаку Козорога

Повний Місяць у знаку Козорога настане 10 липня о 23:37 за київським часом. За даними астрологів, це явище принесе енергію рішучості, внутрішньої трансформації та структурованості.

Може з'явитися бажання робити конкретні речі, а не лише говорити про свої почуття. Водночас психоемоційні коливання теж не стануть виключенням.

Під впливом Місяця на поверхню вийдуть питання власної відповідальності, самодисципліни та самопізнання. Багатьом знакам доведеться відпустити застарілі переконання, щоб зробити крок до зрілої версії себе.