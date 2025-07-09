Оленье Полнолуние принесет важное прозрение 4 знакам Зодиака: есть ли вы в списке
В ночь на 10 июля в небе взойдет полная Луна, которую также называют Оленьей. Она символизирует обновление и силу и, по данным астрологов, принесет глубокие прозрения и важные решения нескольким знакам Зодиака.
Как сообщает РБК-Украина, больше всего влияние Луны почувствуют Овен, Козерог, Весы и Рак.
Овен
Полнолуние осветит ваши амбиции, цели и наследие. Вас ждет внутреннее переосмысление относительно работы и личной жизни.
Это идеальное время для поиска ответов на вопросы, которые давно беспокоили. Посмотрите на небо и честно проанализируйте свои желания. Ваша интуиция подскажет правильный путь.
Рак
Оленье Полнолуние заставит задуматься о балансе в личных и профессиональных отношениях.
Вы можете осознать, что вкладываете больше, чем получаете. Это отличное время для переосмысления взаимности, ведь здоровые связи строятся на честности и равенстве.
Весы
У вас на первый план выйдут дом, привычки и прошлое. Вселенная будет способствовать размышлениям о близости и карьере.
Помните, что вкладываться нужно не только в достижение целей, но и в создание хороших, глубоких отношений с людьми. Они не менее важны, чем амбиции.
Козерог
Луна освещает вашу личность и самоопределение. В этот период ваша чувствительность будет на пике.
Возможны всплески ностальгии и сомнений, но это лишь прекрасная возможность лучше и глубже узнать себя. Позвольте себе быть уязвимыми и открытыми.
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При написании материала были использованы следующие источники: New York Post, Astrology.