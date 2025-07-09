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Оленье Полнолуние принесет важное прозрение 4 знакам Зодиака: есть ли вы в списке

Среда 09 июля 2025 19:13
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Оленье Полнолуние принесет важное прозрение 4 знакам Зодиака: есть ли вы в списке Только эти знаки Зодиака больше всего ощутят влияние Полнолуния 10 июля (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В ночь на 10 июля в небе взойдет полная Луна, которую также называют Оленьей. Она символизирует обновление и силу и, по данным астрологов, принесет глубокие прозрения и важные решения нескольким знакам Зодиака.

Как сообщает РБК-Украина, больше всего влияние Луны почувствуют Овен, Козерог, Весы и Рак.

Овен

Полнолуние осветит ваши амбиции, цели и наследие. Вас ждет внутреннее переосмысление относительно работы и личной жизни.

Это идеальное время для поиска ответов на вопросы, которые давно беспокоили. Посмотрите на небо и честно проанализируйте свои желания. Ваша интуиция подскажет правильный путь.

Рак

Оленье Полнолуние заставит задуматься о балансе в личных и профессиональных отношениях.

Вы можете осознать, что вкладываете больше, чем получаете. Это отличное время для переосмысления взаимности, ведь здоровые связи строятся на честности и равенстве.

Весы

У вас на первый план выйдут дом, привычки и прошлое. Вселенная будет способствовать размышлениям о близости и карьере.

Помните, что вкладываться нужно не только в достижение целей, но и в создание хороших, глубоких отношений с людьми. Они не менее важны, чем амбиции.

Козерог

Луна освещает вашу личность и самоопределение. В этот период ваша чувствительность будет на пике.

Возможны всплески ностальгии и сомнений, но это лишь прекрасная возможность лучше и глубже узнать себя. Позвольте себе быть уязвимыми и открытыми.

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При написании материала были использованы следующие источники: New York Post, Astrology.

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