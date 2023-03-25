Полномасштабный проигрыш РФ будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно полномасштабный проигрыш России станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным", - сказал Зеленский.
Президент напомнил главные новости этой недели, в частности:
"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях и в своих "усилиях подменить историческую правду какими-то имперскими мифами".
"Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", - отметил президент.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. И наша страна обязательно достигнет долговременной безопасности, свободы и мира.
Также глава государства отметил, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.
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