RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полномасштабный проигрыш РФ будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно полномасштабный проигрыш России станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным", - сказал Зеленский.

Президент напомнил главные новости этой недели, в частности:

  • Были приняты решения о новых пакетах оборонной поддержки от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции.
  • Есть пакет безопасности и сильные договоренности с Японией.
  • Украина получила полтора миллиарда евро макрофина от ЕС - средства уже на счетах Национального банка.
  • Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов.
  • Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.
  • Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях и в своих "усилиях подменить историческую правду какими-то имперскими мифами".

"Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", - отметил президент.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. И наша страна обязательно достигнет долговременной безопасности, свободы и мира.

Также глава государства отметил, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины