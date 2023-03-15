Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, - Зеленский

На сегодняшнем заседании в формате Рамштайн государства-союзники обсуждали военную поддержку Украины. Сейчас это особенно важно, ведь российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба - все это обсуждалось. Есть решение. Особенно сейчас это важно - когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия не исключение.

"Нужно постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении", - добавил президент.

По его словам, чем больше будет давления, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку.

"Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно. Оккупант должен быть уничтожен", - подчеркнул глава государства.