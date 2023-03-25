Повномасштабний програш РФ буде надійною гарантією від нових агресій та криз, - Зеленський

"Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став ще більш ізольованим, ще більш безнадійним", - сказав Зеленський.

Президент нагадав головні новини цього тижня, зокрема:

Були ухвалені рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини та Швеції.

Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією.

Україна отримала півтора мільярда євро макрофіну від ЄС - кошти вже на рахунках Національного банку.

Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування та реабілітації наших поранених воїнів.

Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

"Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія має програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах та у своїх "намаганнях підмінити історичну правду якимись імперськими міфами".

"Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз", - наголосив президент.