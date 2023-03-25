Повномасштабний програш РФ буде надійною гарантією від нових агресій та криз, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став ще більш ізольованим, ще більш безнадійним", - сказав Зеленський.
Президент нагадав головні новини цього тижня, зокрема:
"Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом", - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що Росія має програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах та у своїх "намаганнях підмінити історичну правду якимись імперськими міфами".
"Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз", - наголосив президент.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває на вирішальному етапі боротьби за свою незалежність, та суверенітет. І наша країна обов'язково досягне довготривалої безпеки, свободи й миру.
Також глава держави зазначив, російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись.
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