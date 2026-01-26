RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Полный коллапс энергосистемы: "Киевстар" рассказал, что будет со связью

Что будет со связью при полном коллапсе энергосистемы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Даже при худшем сценарии энергетического коллапса мобильная связь в Украине сможет частично работать. Операторы имеют резервы, которые позволяют поддерживать работу базовых станций во время длительных отключений света и сильных морозов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO "Киевстара" Александра Комарова "Экономической правде".

Какую часть сети удастся сохранить

По словам Комарова, в случае полного коллапса энергосистемы компания способна постоянно поддерживать работу около 30% мобильной сети. При этом эта способность постепенно растет благодаря наращиванию резервных мощностей.

Как долго работают базовые станции без света

Основным резервным источником питания для базовых станций остаются аккумуляторные батареи. В зависимости от нагрузки они могут обеспечивать работу станций до 10 часов даже при минусовых температурах.

Однако CEO "Киевстара" признает: морозы существенно влияют на работу оборудования - емкость батарей снижается, а время их подзарядки увеличивается. Из-за этого восстановление связи после отключений может длиться дольше, а количество временно неработающих базовых станций растет.

Генераторы и топливо: ключевой резерв

Помимо батарей, компания использует большое количество стационарных генераторов, которые работают возле базовых станций в автоматическом режиме. Основная задача оператора - своевременное техническое обслуживание оборудования и его бесперебойная дозаправка топливом.

Мобильная связь и интернет во время блекаутов и морозов

Ранее мы рассказывали о том, что сейчас все базовые станции мобильных операторов обеспечены резервным питанием на 4-6 часов, 92% оборудованы аккумуляторами с автономной работой до 6-8 часов, а 31% готовы работать на генераторах, что позволяет работать более 72 часов. Такие данные приводят в Минцифре.

Кроме того, операторы оборудуют генераторами еще больше базовых станций - осенью они законтрактовали 15 тысяч генераторов, которые постепенно уже завозят в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарИнтернетБлэкаут