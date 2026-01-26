Полный коллапс энергосистемы: "Киевстар" рассказал, что будет со связью

Какую часть сети удастся сохранить

По словам Комарова, в случае полного коллапса энергосистемы компания способна постоянно поддерживать работу около 30% мобильной сети. При этом эта способность постепенно растет благодаря наращиванию резервных мощностей.

Как долго работают базовые станции без света

Основным резервным источником питания для базовых станций остаются аккумуляторные батареи. В зависимости от нагрузки они могут обеспечивать работу станций до 10 часов даже при минусовых температурах.

Однако CEO "Киевстара" признает: морозы существенно влияют на работу оборудования - емкость батарей снижается, а время их подзарядки увеличивается. Из-за этого восстановление связи после отключений может длиться дольше, а количество временно неработающих базовых станций растет.

Генераторы и топливо: ключевой резерв

Помимо батарей, компания использует большое количество стационарных генераторов, которые работают возле базовых станций в автоматическом режиме. Основная задача оператора - своевременное техническое обслуживание оборудования и его бесперебойная дозаправка топливом.