Повний колапс енергосистеми: "Київстар" розказав, що буде зі зв'язком

Навіть за найгіршого сценарію енергетичного колапсу мобільний зв’язок в Україні зможе частково працювати. Оператори мають резерви, які дозволяють підтримувати роботу базових станцій під час тривалих відключень світла та сильних морозів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю CEO "Київстару" Олександра Комарова "Економічній правді".
За словами Комарова, у разі повного колапсу енергосистеми компанія здатна постійно підтримувати роботу близько 30% мобільної мережі. Водночас ця спроможність поступово зростає завдяки нарощуванню резервних потужностей.
Основним резервним джерелом живлення для базових станцій залишаються акумуляторні батареї. Залежно від навантаження вони можуть забезпечувати роботу станцій до 10 годин навіть за мінусових температур.
Втім, CEO "Київстару" визнає: морози суттєво впливають на роботу обладнання - ємність батарей знижується, а час їх підзаряджання збільшується. Через це відновлення зв’язку після відключень може тривати довше, а кількість тимчасово непрацюючих базових станцій зростає.
Окрім батарей, компанія використовує велику кількість стаціонарних генераторів, які працюють біля базових станцій в автоматичному режимі. Основне завдання оператора - своєчасне технічне обслуговування обладнання та його безперебійну дозаправку пальним.
Раніше ми розповідали про те, що нині всі базові станції мобільних операторів забезпечені резервним живленням на 4-6 годин, 92% обладнані акумуляторами з автономною роботою до 6-8 годин, а 31% готові працювати на генераторах, що дозволяє працювати понад 72 години. Такі дані наводять у Мінцифрі.
Крім того, оператори обладнують генераторами ще більше базових станцій - восени вони законтрактували 15 тисяч генераторів, які поступово вже завозять в Україну.