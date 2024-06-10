RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах ВСУ объяснили, чем особенный российский истребитель Су-57

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолеты Су-57 буквально в считанные разы. Преимущественно его активность наблюдалась на отдаленной дистанции от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии столкновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш.

Как объясняет спикер Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

Напомним, вчера ГУР сообщило, что в России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен самолет Су-57. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков.

Позже в ГУР отметили, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Что известно о самолете Су-57, который россияне называют "сверхсовременным", - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против Украины