В Воздушных силах ВСУ объяснили, чем особенный российский истребитель Су-57

Напомним, вчера ГУР сообщило, что в России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен самолет Су-57. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков.

Позже в ГУР отметили, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Что известно о самолете Су-57, который россияне называют "сверхсовременным", - читайте в материале РБК-Украина.

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