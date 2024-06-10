У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим особливий російський винищувач Су-57

Нагадаємо, вчора ГУР повідомило, що в Росії на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області було уражено літак Су-57. Ураження підтвердили за допомогою супутникових знімків.

Пізніше у ГУР зазначили, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

Що відомо про літак Су-57, який росіяни називають "надсучасним", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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