У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим особливий російський винищувач Су-57

За весь період повномасштабного вторгнення ворог використовував літаки Су-57 буквально лічені рази. Переважно його активність спостерігалась на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.
"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити", - зауважив Євлаш.
Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.
Нагадаємо, вчора ГУР повідомило, що в Росії на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області було уражено літак Су-57. Ураження підтвердили за допомогою супутникових знімків.
Пізніше у ГУР зазначили, що уражених літаків Су-57 могло бути два.
Що відомо про літак Су-57, який росіяни називають "надсучасним", - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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