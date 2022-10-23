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За ночь ВСУ сбили более 15 "Шахедов". Большинство пыталось атаковать юг

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Воскресенье 23 октября 2022 08:47
За ночь ВСУ сбили более 15 "Шахедов". Большинство пыталось атаковать юг Фото: за ночь ВСУ сбили более 15 "Шахедов" (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 23 октября Россия "традиционно" пыталась атаковать юг Украины иранскими дронами-камикадзе. Наши воины сбили 16 единиц "Шахедов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил в Николаевской области уничтожено одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны", - пишет пресс-служба.

Еще два дрона были уничтожены Воздушным командованием "Восток" и "Центр" на востоке и севере Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран может направить больше боевых беспилотников, чтобы помочь России нанести удары по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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