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В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей уже получила Украина

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На вооружении у Воздушных сил ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МИГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МИГ-29 от Польши, - ред.). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три - МИГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие", - сказал Игнат.

По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения - это знак для других стран.

"Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

Также ранее мы писали, что Словакия приступила к передаче Украине истребителей МиГ-29. В четверг, 30 марта, стало известно, что первые из самолетов уже защищаются украинское от российских оккупантов.

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