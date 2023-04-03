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У Повітряних силах розповіли, скільки винищувачів вже отримала Україна

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На озброєнні у Повітряних сил ЗСУ наразі є п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

"Це історичний крок - передача Україні таких видів озброєння (МІГ-29 від Польщі, - ред.). Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три - МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі", - сказав Ігнат.

За його словами, перший крок до передачі такого типу озброєння - це знак для інших країн.

"Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ", - наголосив речник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.

Також раніше ми писали, що Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. У четвер, 30 березня, стало відомо, що перші з літаків вже захищаються українське від російських окупантів.

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